Власти Волгограда отрапортовали о подаче тепла в каждый пятый МКД





Власти Волгограда подвели промежуточные итоги старта отопительного сезона 2024-2025 годов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мэрии заверили, что к вечеру 14 октября тепло уже было подано в некоторые социальные учреждения, а также в каждый пятый дом на территории областного центра.

- По данным на вечер понедельника 14 октября отопление подано во все волгоградские роддома, а также ряд других учреждений здравоохранения и образования. Одновременно идет поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома. Теплоноситель уже подан в 1069 многоквартирных домов, - подчеркнули в пресс-службе администрации.

Судя по согревающему рапорту чиновников, батареи нагреваются в домах волгоградцев даже быстрее ранее озвученных планов. По крайней мере, ранее власти утверждали, что подача тепла потребителям начнётся лишь с 17 октября.

Отметим, согласно реестру, опубликованному на сайте администрации Волгограда, на 1 октября 2024 года в городе насчитывается 5,5 тыс. многоквартирных жилых домов. Подавляющая часть сооружений подключены к централизованным сетям теплоснабжения.