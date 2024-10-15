Общество

Суд Камышина взыскал компенсацию с коммунальщиков за разбитую Skoda

Общество 15.10.2024 18:07
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15.10.2024 18:07


Жительница Камышина Волгоградской области взыскала с ООО «КамышинТеплоЭнерго» компенсацию за угодившую в дорожный провал Skoda. По информации Объединенной пресс-службы судов, на сторону женщины встал городской суд. 

– Юлия Н., являясь правопреемником умершего истца, обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с ООО «КамышинТеплоЭнерго» ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. В обоснование требований она указала, что 19 марта 2022 года ее отец, управляя автомобилем Skoda Octavia, на ул. Текстильной в Камышине совершил наезд на препятствие в виде провала дорожного полотна глубиной 0,17 м., шириной 1,1 м., длиной 7,3 м., в результате чего автомобилю был причинен ущерб. Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта  автомобиля составляет 38 280 рублей, – рассказали в пресс-службе судов. 

Уточняется, что на место в день происшествия выезжали полицейские, которые составили административный материал по факту ДТП, где отображена схема происшествия. Кроме того, в  распоряжении наследницы были и фотографии с места происшествия. Каких-либо знаков об ограничении движения на месте коммунальной ямы на момент ДТП не было. 

В ходе разбирательств суд установил, что после ремонта теплострассы коммунальщики должны были полностью восстановить дорожное полотно не позднее третьего квартала 2022 года. Однако же, дорожное покрытие в установленный срок восстановлено не было.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке.

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