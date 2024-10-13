Происшествия

Под Волгоградом из-за пьяного водителя пострадал 9-летний

Происшествия 13.10.2024 15:56
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13.10.2024 15:56


По вине пьяного водителя в ДТП в Калачевском районе пострадал ребенок. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась накануне в 11-45 ч. на 9 км автодороги «Октябрьский-Громославка-Шебалино».
- Водитель Suzuki, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с ВАЗ-21108, - раскрыли детали происшествия в главке.
В результате ДТП 9-летний пассажир отечественной легковушки доставлен в больницу.


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