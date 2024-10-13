Под Волгоградом спасатели поставили на колеса перевернувшуюся ГАЗель

Происшествия 13.10.2024 14:08
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13.10.2024 14:08
Сегодня, 13 октября, в Волжском произошла авария, в результате которой перевернулась ГАЗель. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. ДТП случилось по дороге к поселку Погромный. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. От удара ГАЗель завалилась на бок.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что прибывшие по вызову пожарные поставили автобус на колеса. Информация о пострадавших уточняется.
Фото ROAD HELP vk.com
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