В Волгограде из заточения спасли обессиленную 85-летнюю пенсионерку





В Волгограде спасли 85-летнюю пенсионерку, которая оказалась в беспомощном состоянии в собственной квартире. Как сообщили V102.RU в мэрии, тревогу забила дочь пожилой женщины после нескольких неудачных попыток выйти на связь с матерью.

Экстренным службам женщина сообщила, что сутки не может связаться со своей мамой – на звонки та не отвечала, а дверь в квартиру оказалась заперта. Спасателями после обращения заявительницы было решено вскрыть замки и проникнуть в жилище. Там работники муниципальной службы обнаружили в комнате пожилую волгоградку в истощенном состоянии.

– Несчастная из-за плохого самочувствия не могла добраться ни до телефона, ни до двери, чтобы позвать на помощь. Еще немного – и из-за слабости и обезвоживания жизнь пострадавшей оказалась бы под угрозой. Но даже в данном состоянии ей требовалась экстренная медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Спасатели транспортировали женщину до машины скорой помощи, которые и доставили ее в больницу.