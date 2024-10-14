В Волжском 87-летняя пенсионерка сгорела заживо в своей квартире





14 октября в Волжском произошел пожар в новостройке на территории 14 микрорайона. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказалась объята одна из квартир на 10 этаже здания. На место оперативно прибыли спасатели.







- В 06:09 в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о пожаре в городском округе города Волжского. В жилом 10-этажном доме горели домашние вещи на площади 20 кв. метров. Пожарные расчёты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:59, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, несмотря на все усилия спасателей, во время ЧП не удалось избежать жертв. В огне погибла 87-летняя пенсионерка. Причины возгорания в настоящее время уточняются специалистами.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me