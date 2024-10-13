Под Волгоградом школьника подозревают в случайном поджоге соседского дома

В Котельниково Волгоградской области 13-летнего подростка подозревают в поджоге соседского дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал BAZA, на улице Воровского школьник играл со спичками, поджег картонку, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом дом. В итоге выгорел второй этаж дома, хозпостройка, также была повреждена припаркованная машина. Со школьником и его родителями сейчас работают в ПДН, утверждает источник телеграм-канала.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что данный пожар произошел 5 октября.
- В 12.23 ч. поступило сообщение о пожаре в Котельниково, где на площади 70 кв.м. горела мансарда жилого частного дома и хозяйственная пристройка на площади 15 кв. м. Пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.45. Погибших и пострадавших нет,
- рассказали в ведомстве.
При этом в управлении затруднились сказать, что явилось причиной пожара, пояснив, что она устанавливается.
Фото BAZA t.me