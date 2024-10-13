Волгоградские огнеборцы в четвертый раз покорили «Высоту 102»

Общество 13.10.2024 12:20
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13.10.2024 12:20
Огнеборцы со всех районов области накануне, 12 октября, приняли участие в соревнованиях по скоростному подъему на 27-й этаж административного комплекса «Волгоград-СИТИ». 52 газодымозащитника преодолели 102 метра, 810 ступеней, и всё это - в боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов, рассказали V102.RU в ГУ МЧ по Волгоградской области. Такие соревнования проводятся в Волгограде уже в четвертый раз.
Лучший результат среди участников показал пожарный 21-й пожарно-спасательной части Илья Шацкий, пробежав дистанцию за 5 минут и 19 секунд.- Я совсем недавно служу в пожарной охране, впервые принимаю участие в подобных соревнованиях. С самого детства я мечтал стать пожарным, в этом году моя мечта осуществилась и теперь я стал победителем соревнований! Эмоции, конечно, зашкаливают! - делится победитель Илья Шацкий.
Церемония награждения соревнований, которые носят символичное название «Высота 102», по традиции прошла на вертолетной площадке, которая венчает волгоградский небоскреб. Призеры будут представлять Волгоградскую область на Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» в Санкт-Петербурге.Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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