



12 октября в Волгограде Андрей Бочаров проверил ход обновления трамвайной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», городские чиновники отчитались о приёмке десяти новых вагонов модели «Львёнок». Подвижной состав будет обслуживать маршрут №10. В свою очередь глава региона обратил внимание на скромные бытовые условия, в которых приходится готовиться к работе водителям.

- Нужно брать отдельную программу, расписывать ресурсы, как мы это сейчас делаем в системе жилищно-коммунального хозяйства. И шаг за шагом мы создадим условия для работы людей на таких производственных участках. Такие решения надо принимать системно. Что-то на сегодня уже есть, и это просто необходимо привести в порядок. Но есть маршруты, где такой инфраструктуры нет. Нужно посмотреть, что необходимо сделать, какие объекты, в том числе тепловые, создать для обеспечения комфортных условий для сотрудников предприятия, водителей, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, в рамках концессионного соглашения, заключённого между региональными властями, администрацией Волгограда и АО «ЭлектроТранспортПлюс», в 2024 году в областной центр должны быть поставлены 62 новых трамвая. По информации мэрии, 24 из них будут работать на наземных маршрутах №2 и №10.

Фото: администрация Волгоградской области