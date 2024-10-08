Расследования

Волгоградца отправили в колонию за вырубку двух вязов на проспекте Ленина

Расследования 08.10.2024 16:37
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08.10.2024 16:37


К 1 году лишения свободы в колонии общего режима приговорен 51-летний житель Волгограда за вырубку двух старых вязов на проспекте Ленина. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой наказание волгоградцу назначил Краснооктябрьский районный суд.

Следствием и судом установлено, что 8 марта 2022 года мужчина спилил два дерева в лесопарковой зоне на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе, чтобы продать их на дрова. Возраст уничтоженных мелколистных вязов был более 50 лет. Ущерб составил 1,6 миллиона рублей.

Волгоградца обвиняли по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а также повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, в особо крупном размере). Долгое время он был в розыске.

Мужчина полностью признал вину. В пользу государства у него изъяли орудие преступления - бензопилу. Мужчина также выплатит в пользу муниципалитета причиненный ущерб.

Фото из архива V102.RU

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