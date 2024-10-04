Лето красное пропели? Под Волгоградом село Перегрузное с 10 октября останется без питьевой воды





В Октябрьском районе Волгоградской области Перегрузненское сельское поселение стремительно близится к коммунальной катастрофе. Как сообщает ИА «Высота 102», с 10 октября крупный населённый пункт, на территории которого находится школа и детский сад, останется без воды. Местный фермер, безвозмездно осуществляющий подачу коммунального ресурса и до последнего времени обслуживающий 11-километровый трубопровод, вынужден будет свернуть свою деятельность из-за колоссальных штрафов, выписанных Росприроднадзором.

- У нас в селе проживает порядка 500 человек. Раньше было больше, но молодёжь поразъехалась. Всё ветшает, транспорта нет, вот и уезжают в райцентр. Сейчас здесь в основном пенсионеры остались, - сетует местная жительница Галина Недожогина. - 1 октября нас собрал у себя глава села, чтобы поздравить с Днём пожилого человека, и неожиданно ошарашил новостью, что через десять дней мы все останемся без воды.

Село Перегрузное находится в непростой природной зоне. Своих источников воды в населённом пункте практически ни у кого нет. Она либо настолько глубоко залегает, что обустройство скважины не по карману сельчанам, либо есть, но очень солёная, непригодная для питья. Именно поэтому в советское время здесь и был обустроен централизованный водопровод.

- Я не знаю, как мы будем теперь жить. Сама разменяла уже восьмой десяток – здоровье уже не то, так ещё у меня на попечении недееспособный сын находится. Где нам брать воду для себя и огорода? - задаётся вопросом пенсионерка.

Прекращение подачи в населённый пункт питьевой воды вызовет коммунальную катастрофу, а также ускорит и без того идущее семимильными шагами вымирание села.

Местная скважина была пробурена в 1988 году колхозом. После развала Советского Союза она оказалась бесхозной. Впоследствии поддерживать работоспособность источника вызвался местный фермер. Многие годы АО «Перегрузненское» безвозмездно обслуживало скважину, а также по просьбе властей за свой счёт производило ремонт поселкового водопровода.

Благодаря неравнодушному предпринимателю в домах сельчан всегда была вода, однако впоследствии фермер за свою же доброту и поплатился.

- Недавно нас проверял Росприроднадзор. 7 августа 2024 года в адрес хозяйства было направлено требование об уплате штрафа в размере 600 тыс. рублей за незаконную добычу воды. Вскоре нам выписали ещё один штраф. В общей сложности мы теперь должны государству более 1 млн рублей, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» юрист фермерского хозяйства.

Инспекторы надзорного ведомства вменили АО «Перегрузненское» то, что добычу воды организация осуществляла без наличия специальной лицензии.

- Нужно понимать, что эта скважина работала исключительно на село. Наше хозяйство эту воду никак не использовало. При этом денег за обслуживание скважины и коммунальных сетей мы сознательно не брали ни с администрации, ни с местных жителей. Здесь располагаются социальные учреждения, проживают семь семей участников СВО, большое количество инвалидов и пенсионеров. Для нас подача воды была своего рода проявлением социальной ответственности. Мы зарабатываем в этом селе, и нам бы хотелось, чтобы люди здесь жили достойно. Только лишь на оплату счетов за электроэнергию, потребляемую насосной станцией, мы ежемесячно тратили 65 тыс. рублей. Кроме того, мы платили и все положенные налоги за пользование водой. При этом получить лицензию на добычу при всём желании для нас невозможно, - добавил представитель фермерского хозяйства.

По словам юриста, скважина расположена на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. При этом она надлежащим образом не оформлена. Поэтому и лицензию на неё было не получить.

- По-хорошему, проблема со скважиной должна была быть решена ещё в начале 2000-х, как только развалился колхоз. Как и в других районах, у нас необходимо было создать муниципальное бюджетное учреждение, которое бы взяло на баланс и скважину, и коммунальные сети. Но по каким-то причинам этого тогда не произошло. Не произошло это и спустя два десятилетия, в 2022 году, когда решением Октябрьского районного суда муниципалитет был обязан взять на баланс 11-километровый водопровод. При этом водопровод-то они формально взяли, а про скважину почему-то предпочли забыть.

Фермер пытался в суде оспорить выданные Росприроднадзором штрафы и предписания, ссылаясь на особую социальную важность работы пункта забора воды для водоснабжения крупного села, однако и районная инстанция, и областной суд не вняли этим доводам.

В настоящее время АО «Перегрузненское» уже направило и в адрес администрации района, и сельского поселения уведомления о демонтаже глубинного насоса, а также приостановке с 10 октября энергоснабжения скважины.

Огорошенные происходящим сельчане делегировали несколько человек и вместе с главой поселения 2 октября поехали на приём в администрацию Октябрьского района. По словам местных жителей, в больших кабинетах им оказались не рады. Руководство приняло сельских жителей, однако их тревогу не разделило.

- Сказали, что в школу и садик воду будут привозить. Наши спросили, а как остальным быть? И людям, и скотине вода нужна, да и огороды у всех. Но внятного ответа никто так и не дал. Задали вопрос о пожарах, которые в нашей местности не редкость: «Как тушить-то их без воды?». Опять пожимают плечами. В общем, насколько мне известно, ни до чего так и не договорились, - рассказала Галина Недожогина.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Октябрьского района Волгоградской области с просьбой прокомментировать прекращение подачи воды в село Перегрузное, однако руководство нервно отреагировало на звонок журналистов.

- В настоящее время вода в село подаётся. Больше я никакие комментарии вам давать не собираюсь, тем более в формате телефонного разговора, - подчеркнул первый заместитель главы Октябрьского муниципального района Сергей Удодов.

Кроме того, перестал отвечать на звонки журналистов и глава Перегрузненского сельского поселения Анатолий Захаров, который ранее подтвердил прекращение подачи питьевой воды в населённом пункте и обещал после встречи с районными властями рассказать о путях решения проблемы.

При этом, по словам жителей села, 2 октября глава действительно поставил перед чиновниками из районной администрации вопрос о необходимости создания МБУ, которое бы узаконило скважину и не на бумаге, а в действительности взяло в обслуживание местные коммунальные сети. По предложению Анатолия Захарова организация должна будет помочь навести порядок с водоснабжением не только в Перегрузном, но и в других соседних поселениях, где также скопилось немало аналогичных проблем.

- В администрации над этим всем только посмеялись, - подчеркнула Галина Недожогина.

Пенсионерка отмечает, что несмотря на то, что поддержкой района заручиться не удалось, глава решил оформить соответствующую инициативу документально.

- 3 октября у нас прошёл общий сход. Мы проголосовали за инициативу о создании в районе МБУ. Глава сегодня же должен отвезти решение в администрацию, - пояснила женщина.

Так или иначе, но даже если и вышестоящее начальство всё же откликнется на инициативу доведённого до отчаянья села, едва ли бюрократический аппарат позволит урегулировать все необходимые формальности к 10 октября, тем более что на узаконивание скважины и получение лицензии также уйдёт немало времени, а средства на прохождение всех этих процедур в бюджете сейчас не заложены.

- Нас сегодня уже предупредили, что при подвозе воды один кубометр будет обходиться в 600 рублей. Откуда у нас, пенсионеров, такие деньги? – снова задаётся вопросом пенсионерка.

Но даже если урегулировать статус источника водоснабжения рано или поздно удастся, жизнь сельчан едва ли когда-то станет прежней. Уже сейчас на сходе прозвучала информация, что экономически обоснованная стоимость подачи одного кубометра воды может доходить до 300 рублей.

- Это также для нас неподъёмные деньги. Что делать, я не знаю. В ближайшее время планируем подготовить коллективное обращение в прокуратуру Волгоградской области, - подытожила Галина Недожогина.

Фото: из архива