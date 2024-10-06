Общество

Ценный павильон на кладбище под Волгоградом возьмут под охрану

Общество 06.10.2024 10:37
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06.10.2024 10:37

Специалисты определили границы и предмет охраны «Мортуария», расположенного на кладбище поселка Рабочий в городе Волжский Волгоградской области. Соответствующий проект опубликован, сообщает V102.RU.

Напомним, что в августе текущего года стало известно, что по итогам государственной историко-культурной экспертизы рекомендовано внести этот выявленный объект культурного наследия регионального значения в госреестр.

Эксперты, которые изучали вопрос ценности здания, указали, что аналогичных сооружений траурной гражданской обрядности периода 1950-х годов, которым является «Мортуарий», на территории России больше не сохранилось. Построенное для проведения похоронных мероприятий сооружение по своему типу относится к траурным павильонам. При его строительстве применялись подходы, характерные для периода сталинского ампира, который активно использовался при восстановлении Сталинграда. 

На данный момент «Мортуарий» находится в аварийном состоянии и никак не используется.

Режим использования территории этого объекта культурного наследия запрещает какое-либо капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника. Здесь только разрешены работы, которые направлены на сохранение этого объекта культурного наследия.

Сносить «Мортуарий» запрещено, как и возводить различные пристройки к нему.

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