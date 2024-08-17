Общество

Мортуарий на кладбище под Волгоградом внесут в госреестр объектов культурного наследия

Общество 17.08.2024 14:01
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17.08.2024 14:01


Здание под названием «Мортуарий», расположенное на кладбище поселка Рабочий в городе Волжском Волгоградской области, внесут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), сообщает V102.RU.

Специалист из Санкт-Петербурга, которая провела государственную историко-культурную экспертизу, дала положительное заключение на внесение этого выявленного объекта культурного наследия в госреестр.

Экспертизу проводили с 16 февраля по 1 августа текущего года. Перед экспертом стояла задача изучить все документы и обосновать свое положительное или отрицательное решение по судьбе построенного в 1950 году мортуария. 

- Объект обладает градостроительной ценностью как часть исторической среды города Волжский, как высотная и композиционная доминанта на кладбище. Объект расположен в юго-восточной части города Волжский в центральной части территории кладбища. Объект обладает архитектурной и художественной ценностью, связанной с его архитектурно-пространственным решением в виде композиции из «П-образного» в плане здания с колоннадой на прямоугольном стилобате и входной группой в виде двух симметричных одноэтажных прямоугольных в плане построек с колоннадами, - указано в обосновании историко-культурной ценности объекта.

В документе уточняется, что «Мортуарий» относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Отмечается, что построенное для проведения похоронных мероприятий сооружение по своему типу относится к траурным павильонам. При его строительстве были применены подходы, характерные для периода сталинского ампира, который активно применялся при восстановлении Сталинграда. 

Специалисты утверждают, что аналогичных сооружений траурной гражданской обрядности периода 1950-х годов на территории России больше не сохранилось.

- Объект по праву можно включить в перечень самобытных и оригинальных сооружений траурной гражданской обрядности Российской Федерации, уникальных как по планировочной организации, так и по архитектурному решению, - указано в документах.

На данный момент «Мортуарий» находится в аварийном состоянии и никак не используется.

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