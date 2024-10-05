Андрей Бочаров провел оперативное совещание и поздравил волгоградских учителей





Сегодня, 5 октября, губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание совместно с профильными заместителями, председателем облдумы Александром Блошкиным и мэром Владимиром Марченко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, глава региона подвел итоги совместной работы и обсудил текущие задачи.

Кроме этого, Андрей Бочаров поздравил педагогов региона с профессиональным праздником Днем учителя. В телефонном разговоре с заслуженным учителем РФ Ниной Будариной он пожелал успехов в важном деле для каждого наставника — воспитании подрастающего поколения.

В регионе трудится порядка 35 тысяч учителей. Благодаря комплексной меры поддержки для педагогов реализуется компенсация расходов по оплате за жилье и коммунальные услуги, 25-процентная прибавка к окладу руководителям и специалистам сельских образовательных организаций, а также различные премии и другие денежные поощрения. Так, с 2024 года по решению губернатора вдвое увеличен размер ежегодной премии лучшим молодым учителям, воспитателям и работником дошкольного образования - до 100 тысяч рублей.

Напомним, сегодня у губернатора насыщенный день. Утром он побывал у ветерана Великой Отечественной Войны Евгения Федоровича Рогова и поздравил его со 100-летним юбилеем. А уже днем он проинспектировал ход работ по комплексной реконструкции Аллеи Героев в Центральном районе Волгограда.

Фото: администрация Волгоградской области