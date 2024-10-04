



В Волгоградской области предстоящие выходные порадуют солнечной и тёплой погодой. Как сообщает V102.RU, температура воздуха в регионе поднимется до +26º.

— В субботу, 5 октября, в ночные часы температура воздуха составит+7...+12º, днем воздух прогреется до +21...+26º. Порывы ветра южно-восточного и южного направления составят 7-12 м/с. День ожидается без осадков, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

В воскресенье в регионе также будет тепло и солнечно.

— 6 октября ночью температура будет составлять в пределах +9...+14º, при прояснении до +4º. Днем температура поднимется до +21...+26º. Ветер юго-западный днем 6-11 м/с. Этот день также будет солнечным и без осадков, — пообещали синоптики.