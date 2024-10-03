Волгоградец жестоко убил мужчину из-за возникших разногласий





В Волгограде к 10 годам колонии строгого режима приговорил Тракторозаводский районный суд местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве, которое он совершил с помощью деревянного стула. Поводом для расправы послужил словесный конфликт, внезапно возникший между убийцей и его жертвой.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, жестокое убийство было совершено в ночь с 10 на 11 марта текущего года в одном из домов по ул. Набережная Волжской Флотилии.

Нанеся сначала несколько ударов кулаками по лицу своему оппоненту, фигурант уголовного дела продолжил бить его ногами. Затем фигурант уголовного дела с силой ударил стулом по голове поверженного на пол мужчину. Последний скончался на месте происшествия.



