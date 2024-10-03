СК сообщил подробности о гибели волгоградца на пожаре





В Волгоградской области следственный отдел СУ СК России подключился к проверке после гибели 73-летнего пенсионера во время пожара в городе Николаевске. Напомним, о гибели пожилого мужчины ИА «Высота 102» сообщало 3 октября.

– По предварительным данным, возгорание зимней кухни частного домовладения, расположенного на улице Сивко города Николаевска, произошло вечером 2 октября. Первыми пожар заметили родственники пенсионера, которые в это время приехали его навестить, – рассказала информагентству подробности происшествия официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – Они сразу же сообщили о случившемся в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем, однако спасти хозяина жилища не удалось.

Следователи склоняются к ранее озвученной версии о том, что пожар мог произойти из-за не потушенной мужчиной сигареты.

– Специалисты установили, что очаг возгорания находится возле кровати, на которой обнаружен погибший, – уточняет Наталия Рудник. – В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СУ СК России по Волгоградской области просят жителей региона внимательнее соблюдать правила пожарной безопасности и накануне отопительного сезона проверить электросети с частных домах и печное оборудование.