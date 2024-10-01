В Волгоградской области спасли от огня «Дачу пуТИНА»

Происшествия 01.10.2024 08:30
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01.10.2024 08:30
В Урюпинском районе Волгоградской области от бушевавшего накануне пожара пострадала турбаза «Сосновый бор». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, опубликовавших фото горящих домиков. Огонь также угрожал другой турбазе – «Дача пуТИНА на Хопре». Но, к счастью, ее удалось отстоять.
Накануне власти Урюпинска также сообщали о возгорании водно-болотного угодья в Крепи в районе дамбы, которое тушили пожарные, казаки, а также работники муниципальных организаций и коммерческих предприятий.
Напомним, 30 сентября стало черным в буквальном смысле слова днем в Волгоградской области. В регионе были зафиксированы серьезные пожары, в том числе ландшафтные, вблизи жилого сектора и на дачах.
Фото Интересный Урюпинск vk.com
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