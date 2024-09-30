Лишь 5 из 100 жителей Волгоградской области не пользуются интернетом

Общество 30.09.2024 19:52
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30.09.2024 19:52
Любопытные данные опубликовал Волгоградстат сегодня, 30 сентября, когда в России отмечается День Интернета, который стал неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства населения. По данным Волгоградстата, в частности, стало известно, что только 5 из 100 жителей региона не пользуются интернетом. Остальные делают это с разной периодичностью и с разными целями.
В 2023 году 91,8% населения региона выходили в сеть, 89,6% из них пользовались Интернетом в последние три месяца. Каждый день или почти каждый день во Всемирную сеть заходили 80,9% пользователей, 7,7% делали это не реже одного раза в неделю, а 1% – менее 1 раза в неделю.
Для выхода в сеть 94,4% пользователей выбирали мобильный телефон или смартфон. Среди жителей Волгоградской области наиболее востребованными функциями глобальной сети стали коммуникация, финансы и поиск информации.
Например, общались в социальных сетях – 85,1%; осуществляли телефонные звонки или видеоразговоры – 85,0%; проводили банковские операции – 69,5%; просматривали новости и прогнозы погоды – 65,2%; искали информацию о товарах и услугах – 55,8%; использовали электронную почту – 32,2% .
Менее востребована жителями региона развлекательная функция глобальной сети: смотрели телепередачи и фильмы 32,3% пользователей сети, слушали радио и музыку 26,2%, скачивали контент 16,6%, участвовали в онлайн-играх 12,3%.
73,3% пользователей Интернета стремятся к безопасному серфингу. Наиболее востребовано антивирусное программное обеспечение – его применяют 71,3% из тех, кто выходил в сеть за последние 12 месяцев.
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