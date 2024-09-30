Федеральные новости

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию с 1 октября

Федеральные новости 30.09.2024 13:04
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30.09.2024 13:04


Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на указанный документ, с октября по конец декабря планируется призвать 133 тысячи человек. 

Отправке на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. В то же время будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призывная  кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года. 

Напомним, ранее в Госдуме приняли закон о военной службе подсудимых, которые смогут заключить контракт с Министерством обороны России во время следствия. Документ предстоит одобрить  сенаторам. После этого он отправится на подпись президента России Владимира Путина.

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