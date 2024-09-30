В Волгоградской области вырос интерес к санаторному отдыху





В этом году жители региона интересуются оздоровительными программами в здравницах страны в 1,3 раза активнее, чем в 2023-м. В топе — санатории родной области, а также Краснодарского и Ставропольского краев, сообщают аналитики МегаФона.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 120 санаторно-курортных комплексов России. С начала 2024 года максимальный дата‑трафик из Волгограда пришёлся на сайты расположенных в области санаториев «Эльтон» (21%) и «Качалинский» (19%) от общего объёма данных.

Помимо этого, волгоградцы часто присматриваются к комплексам «Знание», «Магадан» и «Бургас» в Краснодарском крае, «Солнечный» и «Русь» в Ставропольском крае, а также «Лаго-Наки» в республике Адыгея. Наиболее активно пользователи подбирали варианты санаторного отдыха в летние месяцы. Но в этом году высокие показатели пришлись ещё и на начало весны. Вероятно, сказались долгие выходные в честь 8 Марта.

В свою очередь в санатории Волгоградской области приезжают оздоровляться из других регионов страны. В 2024 году сайты местных здравниц внимательнее всего изучали жители Астраханской, Самарской, Саратовской, Ростовской областей и Калмыкии.



