В Волгоградской области вырос интерес к санаторному отдыху

Общество 30.09.2024 12:24
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30.09.2024 12:24
В этом году жители региона интересуются оздоровительными программами в здравницах страны в 1,3 раза активнее, чем в 2023-м. В топе — санатории родной области, а также Краснодарского и Ставропольского краев, сообщают аналитики МегаФона.
Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 120 санаторно-курортных комплексов России. С начала 2024 года максимальный дата‑трафик из Волгограда пришёлся на сайты расположенных в области санаториев «Эльтон» (21%) и «Качалинский» (19%) от общего объёма данных.
Помимо этого, волгоградцы часто присматриваются к комплексам «Знание», «Магадан» и «Бургас» в Краснодарском крае, «Солнечный» и «Русь» в Ставропольском крае, а также «Лаго-Наки» в республике Адыгея. Наиболее активно пользователи подбирали варианты санаторного отдыха в летние месяцы. Но в этом году высокие показатели пришлись ещё и на начало весны. Вероятно, сказались долгие выходные в честь 8 Марта.
В свою очередь в санатории Волгоградской области приезжают оздоровляться из других регионов страны. В 2024 году сайты местных здравниц внимательнее всего изучали жители Астраханской, Самарской, Саратовской, Ростовской областей и Калмыкии.
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