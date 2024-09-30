Волгоградские врачи спасли съевшего средство от мух мальчика

Происшествия 30.09.2024 08:22
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30.09.2024 08:22
Из больницы №25 выписали 6-летнего мальчика, который, оставшись без присмотра взрослых, съел средство для уничтожения мух. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в токсикологическое отделение больницы №25. После оказания срочной медицинской помощи ребенок, к счастью, поправился.
Медики еще раз предупреждают родителей о необходимости следить за своими детьми и убирать из зоны их досягаемости бытовую химию. Привлекательные упаковки и яркие ароматы бытовой химии могут заинтересовать ребёнка. Даже небольшое количество бытовой химии может спровоцировать тяжёлые отравления или ожоги.
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