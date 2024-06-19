Новые трамваи «Львенок» вышли на маршрут №2 в Волгограде

Сегодня, 19 июня, первые десять трамваев модели «Львенок» после обкатки вышли на маршрут №2 в Волгограде, передает V102.RU.

По информации мэрии, новые односекционные трамваи заменят старый подвижной состав, который курсировал от остановки «Детский центр» до остановки «Школа №36».

Новые трамваи прошли процедуру приемки и обкатки, проехав необходимые для этого 50 км.

Из 10 вагонов на линии постоянно работают девять, а один будет находится в резерве. В будние дни в первые рейсы с конечных станций трамваи отправятся в 5.40, а интервал движения в течение дня, за исключением поздних вечерних рейсов, составит 5-8 минут.

Напомним, что контракты на поставку для Волгограда нового подвижного состава в количестве 62 единиц заключило АО «ЭлектроТранспортПлюс» в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией региона. Это 12 трехсекционных трамваев модели «Невский» и 50 односекционных модели «Львенок». Транспорт поступит в Волгоград в течение 2024 года партиями.

Ранее сообщалось, что 38 вагонов выйдут в будущем году на линию скоростного трамвая, а 24 будут курсировать на обычных маршрутах.