Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосах





В Калачевском районе Волгоградской области по иску прокуратуры суд взыскал 250 тысяч рублей с директора «Калачевской городской филармонии», которая попалась на фиктивном трудоустройстве певцов, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что руководитель вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о якобы отработанном времени двумя певцами, которые фактически не работали. На основании материалов проверки районной прокуратуры в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

Кроме того, в интересах администрации городского поселения к осужденной предьявлен иск о взыскании суммы ущерба, причинённого преступлением.

Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.

Фото: Яндекс.Карты