Расследования

Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосах

Расследования 24.09.2024 18:06
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24.09.2024 18:06


В Калачевском районе Волгоградской области по иску прокуратуры суд взыскал 250 тысяч рублей с директора «Калачевской городской филармонии», которая попалась на фиктивном трудоустройстве певцов, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. 

Установлено, что руководитель вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о якобы отработанном времени двумя певцами, которые фактически не работали. На основании материалов проверки районной прокуратуры в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. 

Кроме того, в интересах администрации городского поселения к осужденной предьявлен иск о взыскании суммы ущерба, причинённого преступлением. 

Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой. 

Фото: Яндекс.Карты 

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