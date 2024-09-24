



В Тегеране состоялась 38-я Международная конференция Исламского единства. В заседании круглого стола, посвящённого вопросам дезинформации и дискредитации ислама и традиционных ценностей, принял участие муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад. От имени Духовного собрания мусульман России, религиозный деятель выступил с предложением о создании центра по противодействию информационно-когнитивным угрозам.

- Мир подвергается новому уровню информационной войны, которая называется когнитивной, которая искажает информацию, находится на стыке информационного и психологического воздействия на людей и приводит к дезинформации в религиозных и политических вопросах. Это затрудняет общение и понимание между людьми, — подчеркнул муфтий.

По мнению представителя духовенства, гегемония западных стран в информационном поле – реальность, которую нельзя отрицать, но с которой обязательно нужно что-то делать. Один из вариантов – создание совместными усилиями современной информационной площадки, которая поможет доводить до мирового сообщества правдивую информацию, а также развеивать откровенные фейки.

- От лица делегации ДСМР мы предлагаем при «Всемирной ассамблее по сближению исламских мазхабов» создать центр, который объединит участников из разных стран, используя свои информационные возможности и технологии, чтобы доносить до людей правильную и правдивую информацию о религии, политике и отношениях между странами. Коллективный Запад часто представляет искаженную информацию, что способствует разъединению мусульманских стран и создает конфликты между ними. Нам необходимо объединиться именно в информационном пространстве, чтобы противостоять войне, которая ведется против исламского мира, России и тех стран, которые поддерживают традиционные ценности, — добавил Бата Кифах Мохамад.

В разговоре с журналистами ИА «Высота 102» волгоградский муфтий пояснил, что механизм работы новой информационной площадки ещё предстоит проработать. Однако заинтересованность уже есть как с российской, так и с иранской стороны.

- Впоследствии не исключаю, что подключатся и другие страны. Как и в любом деле, главное — начать. Конечно, возможности Запада в информационном пространстве колоссальны. Однако уверен, что вместе мусульманское сообщество найдёт что противопоставить. Для наших стран вопрос сохранения идентичности и традиционных ценностей — это вопрос выживания, — подытожил Бата Кифах Мохамад.