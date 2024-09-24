Шестидневный пешеходный режим введут на главной площади Волгограда

В Волгограде на шесть дней закроют для транспорта площадь Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», временные ограничения вводятся на период подготовки и проведения выставки, которую организует Южный военный округ.

По уточненным сведениям администрации Волгограда, пешеходный режим будет действовать на главной площади Волгограда с 00.00 25 сентября до 24.00 30 сентября.

Ранее информагентство сообщало, что 28 сентября в Волгограде откроется выставка вооружения и боевой техники войск НАТО, ставших трофеями российской армии в зоне проведения специальной военной операции.