Общество

В центр Волгограда завезут трофейную боевую технику НАТО из зоны СВО

Общество 24.09.2024 11:57
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24.09.2024 11:57


В Волгограде 28 и 29 сентября пройдет выставка трофейной техники НАТО, привезенной бойцами Южного военного округа из зоны специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, увидеть вражеские боевые машины можно будет на площади Павших Борцов. 

В экспозиции представлены бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобили «Козак-2М1», БТР-3, БТР-4, американский автомобиль HMMWV «Хамви» и украинский танк Т-64БВ «Булат», а также боевая машина пехоты БМП. Для жителей и гостей города-героя продемонстрируют трофейные разведывательные и ударные беспилотники, стрелковые и противотанковые вооружения противника. 

Кроме того, для волгоградцев пройдет концерт и выставка-галерея с портретами участников СВО. Каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу  на площадке полевой кухни. 

Выставка будет работать все два дня с 10 утра и до 6 вечера. Попасть на нее можно через два контрольно-пропускных пункта со стороны собора Александра Невского. 

На время проведения выставки будет ограничена остановка и стоянка на парковочной площадке площади Павших Борцов с полуночи 25 сентября до полуночи 30 сентября. 

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