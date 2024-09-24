В центр Волгограда завезут трофейную боевую технику НАТО из зоны СВО





В Волгограде 28 и 29 сентября пройдет выставка трофейной техники НАТО, привезенной бойцами Южного военного округа из зоны специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, увидеть вражеские боевые машины можно будет на площади Павших Борцов.

В экспозиции представлены бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобили «Козак-2М1», БТР-3, БТР-4, американский автомобиль HMMWV «Хамви» и украинский танк Т-64БВ «Булат», а также боевая машина пехоты БМП. Для жителей и гостей города-героя продемонстрируют трофейные разведывательные и ударные беспилотники, стрелковые и противотанковые вооружения противника.

Кроме того, для волгоградцев пройдет концерт и выставка-галерея с портретами участников СВО. Каждый желающий сможет попробовать солдатскую кашу на площадке полевой кухни.

Выставка будет работать все два дня с 10 утра и до 6 вечера. Попасть на нее можно через два контрольно-пропускных пункта со стороны собора Александра Невского.

На время проведения выставки будет ограничена остановка и стоянка на парковочной площадке площади Павших Борцов с полуночи 25 сентября до полуночи 30 сентября.