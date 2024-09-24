Тело 17-летнего студента нашли под окнами высотки в Волгограде

В Кировском районе Волгограда под окнами 14-этажного дома по улице Курчатова местные жители обнаружили тело юноши, передает V102.RU. В экстренных службах сообщили, что погибшим является 17-летний студент политехнического колледжа им. Вернадского.

- Молодой человек учился на первом курсе в колледже. По предварительным данным, падение было с крыши. Компетентные органы разбираются в причинах произошедшего, - рассказал собеседник агентства.

По данным информагентства, накануне трагедии подросток поссорился с родителями. Как он оказался на крыше - неизвестно.

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