Разлетелся капот и оторвало колёса: в ГАИ назвали виновника жёсткого ДТП под Волгоградом





20 сентября в Камышинском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась около полуночи на участке региональной трассы.







- В 23:15 на 158 км автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» произошло столкновение автомашин «ВАЗ-21124» и Ford Focus, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранительных органов, ДТП случилось после того, как водитель автомобиля отечественной марки выехал на встречную полосу.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, от сильнейшего удара у иномарки серьёзные повреждения получил капот. Кроме того, у машины оторвало колёса.

Отметим, прибывшие на место столкновения медики констатировали смерть водителя «ВАЗ-21124».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области