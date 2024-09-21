В Волгограде появились подробности смертельного ДТП на ул. 64-й Армии





20 сентября в Кировском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», у поликлиники №5 легковушка сбила пешехода.





- В 19:50 водитель, управляя автомашиной LADA Priora, напротив дома №20 по ул. 64-й Армии совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, на место оперативно прибыла карета скорой помощи, однако помочь пострадавшему медики уже не смогли. От полученных травм волгоградец скончался на месте.

Отметим, ранее в интернете были опубликованы фото и видео, снятые в первые минуты после трагедии.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области