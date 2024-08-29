Вакансии Волгограда

Можно без опыта: крупнейшее предприятие Волгограда ищет сотрудников

Вакансии Волгограда 29.08.2024 16:56
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29.08.2024 16:56


Если вы мечтаете работать по специальности, тогда есть шанс проявить себя в АО «КАУСТИК». Как сообщает ИА «Высота 102», самый большой завод Волгограда и один из крупнейших во всей Волгоградской области готов поделиться с молодыми специалистами ценными знаниями и дать возможность реализоваться в профессии. 
Сейчас на КАУСТИКе открыты вакансии как на производстве, так и в офисе. На предприятии уже трудятся больше 6000 человек по 600 специальностям. Завод выпускает более 100 видов продукции и большинство из них — на основе обыкновенной каменной соли, которую волгоградцы каждый день видят в своей солонке в виде поваренной соли.
Продукция КАУСТИКа применяется в разных сферах: добыча нефти и газа, производство пластиковых окон, медицинских препаратов и оборудования, аккумуляторов для телефонов, и даже производство детских игрушек. Вода из крана в квартирах очищается тоже с помощью продукции предприятия. Также КАУСТИК выпускает средства для очистки воды в бассейнах, противогололедные реагенты, знаменитую «Белизну». С 2019 года занимается производством пищевой соли Экстра.

Выбрать подходящую вакансию и открыть для себя новые перспективы на крупном и надежном предприятии можно по ссылке или позвонив по телефону: +7 (8442) 65-75-00. 
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