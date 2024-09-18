В Волжском майор полиции потушил автомобиль, в котором играли дети





В городе Волжском Волгоградской области сотрудник регионального главка МВД Юрий Коровин предотвратил крупный пожар в припаркованном возле жилого дома автомобиле. Как сообщает V102.RU, возгорание произошло из-за неосторожности ребенка, который в поисках банковской карточки воспользовался зажигалкой в салоне автомобиля.





Майор полиции 13 сентября возвращался домой с работы, когда обнаружил задымление в автомобиле «Нива». Очевидцы сообщили ему, что в салоне автомобиля могут находиться дети, поскольку видели их незадолго до этого в машине. Полицейский незамедлительно бросился спасать детей.

– Воспользовавшись огнетушителем, Юрий Коровин смог предотвратить полное уничтожение огнем автомашины и не допустил возгорания рядом припаркованных автомобилей. К счастью, детей в салоне не оказалось, они успели выбежать, как только огонь начал разрастаться по салону машины, - рассказали в пресс-службе регионального главка.





Позже было установлено, что в машине находились два 7-летних мальчика, один из которых сын владельца автомашины. В поисках карты дети случайно подожгли обшивку салона. Испугавшись, они сразу же покинули салон и не пострадали.

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области