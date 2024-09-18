Общество

В Волжском майор полиции потушил автомобиль, в котором играли дети

Общество 18.09.2024 13:43
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18.09.2024 13:43


В городе Волжском Волгоградской области сотрудник регионального главка МВД Юрий Коровин предотвратил крупный пожар в припаркованном возле жилого дома автомобиле. Как сообщает V102.RU, возгорание произошло из-за неосторожности ребенка, который в поисках банковской карточки воспользовался зажигалкой в салоне автомобиля.



Майор полиции 13 сентября возвращался домой с работы, когда обнаружил задымление в автомобиле «Нива». Очевидцы сообщили ему, что в салоне автомобиля могут находиться дети, поскольку видели их незадолго до этого в машине. Полицейский незамедлительно бросился спасать детей. 

– Воспользовавшись огнетушителем, Юрий Коровин смог предотвратить полное уничтожение огнем автомашины и не допустил возгорания рядом припаркованных автомобилей. К счастью, детей в салоне не оказалось, они успели выбежать, как только огонь начал разрастаться по салону машины, - рассказали в пресс-службе регионального главка. 


Позже было установлено, что в машине находились два 7-летних мальчика, один из которых сын владельца автомашины. В поисках карты дети случайно подожгли обшивку салона. Испугавшись, они сразу же покинули салон и не пострадали. 

По данному факту проводится процессуальная проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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