«Было тревожно»: миллиардер Михаил Грачев в Курске попал под атаку БПЛА





Волгоградский миллиардер Михаил Грачев, который является основателем компании по производству бытовой химии Grass, стал очевидцем атаки украинских БПЛА в Курске, сообщает V102.RU.

- Вчера в Курске было тревожно. Прямо над нами вчера ПВО сбило Дрон, - написал Грачев в своем Telegram-канале. - В 5 метрах от нас упал осколок ракеты. Осознание пришло позже, уже в укрытии, когда увидели раненного от других осколков. Воздушная тревога объявляется каждый час, и мы быстро убедились, что это не учения, обстановка действительно напряженная.

Миллиардер прибыл в Курск с 20 тоннами гуманитарной помощи. Грачев лично участвовал в раздаче жителям товаров первой необходимости - средств для личной гигиены, уборки и стирки.

Видео, фото: Михаил Грачев / t.me