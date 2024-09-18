В Волгограде кража велосипеда у учителя-инвалида попала на видео





В Краснооктябрьском районе Волгограда преподаватель с инвалидностью II группы одной из местных школ лишился дорогостоящего транспорта. Как рассказал V102.RU учитель истории и ОБЗР Артем Петрушин, важный для его передвижения транспорт был похищен неизвестным возле подъезда дома №14 по улице Ватутина, где он проживает. Момент кражи зафиксировала камера видеодомофона.





- 7 сентября в час ночи у меня с подъезда вытащили мой велосипед фирмы MERIDA тёмно-синего цвета. Он для меня очень дорог, так как заменяет мне ноги и помогает в передвижении по улицам, так как ходить на ногах мне очень больно, поскольку имею редкое врожденное генетическое заболевание Фридрейха. Для меня это был единственный способ для передвижения, так как автомобиль я не могу водить по состоянию здоровья, - признался корреспонденту информагентства Артем Петрушин.





В это же утро мужчина обратился в полицию с заявлением. Также позднее Артем предоставил видеозапись с преступником, которого засняла камера видеодомофона. Однако, по словам учителя, до сих пор вор не установлен.

- Прошло уже десять дней. Злоумышленник явно местный, поскольку целенаправленно пришел с щипцами. К тому же наружность у него довольно колоритная – спортивный костюм, широкие плечи. Неужели по видео нельзя было найти преступника, - задается вопросом педагог.

Волгоградец просит всех неравнодушных сообщить информацию о предполагаемом злоумышленнике или месте нахождения важного для него транспортного средства по телефону +7 961-062-41-43 или сообщить в полицию.

Фото и видео: Артем Петрушин