Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число желающих заключить контракт с МО РФ для выполнения задач в зоне боевых действий в условиях спецоперации растет, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

— Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты, — сказал он на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос, обсуждается ли объявление новой мобилизации в стране.

Песков отметил, что в России принимаются экономические меры, способствующие активизации процесса набора военнослужащих контрактной службы.

Пресс-секретарь главы государства особо подчеркнул, что проведение новой волны мобилизации не обсуждается. К слову, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что с начала этого года около 190 тысяч россиян поступили на военную службу на контрактной основе.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал документ о выплате одного миллиона рублей тем жителям региона, которые заключат контракт с Минобороны для выполнения задач в зоне СВО.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о выплате с 1 августа бойцам СВО 400 тысяч рублей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»