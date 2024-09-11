Общество

В Волгограде возложением цветов отметили 147-летие Феликса Дзержинского

Общество 11.09.2024 17:05
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11.09.2024 17:05


11 сентября в Волгограде отметили 147-ю годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского. Память революционера и основателя ВЧК и ОГПУ почтили школьники, а также ветераны и представители ФСБ России.

- Ветераны и молодые сотрудники ведомства вместе со школьниками возложили цветы к памятникам и бюстам Ф.Дзержинского. В этом году памятные мероприятия прошли у здания администрации Дзержинского района, здания МОУ СШ № 19 Центрального района Волгограда, на площади Дзержинского и территории УФСБ России по Волгоградской области, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Отметим, также память деятеля почтили в региональном УФСБ России, где прошла торжественная встреча с учениками лицея №6 им. 10-й дивизии НКВД.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

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