Парк трамваев в Волгограде пополнился еще на 24 «Львенка»

Общество 11.09.2024 09:24
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11.09.2024 09:24
В Волгоград поступила вся партия новых трамваев, предназначающихся для наземных линий. 24 единицы подвижного состава модели «Львенок» прибыли на базу АО «ЭлектроТранспорт Плюс», сообщили V102.RU в мэрии Волгограда.
После завершения приемки, обкатки, постановки на учет, обучения сотрудников работе на новом подвижном составе вагоны выйдут на линию. Напомним, с 19 июня первые 10 новых трамваев уже заменили подвижной состав на маршруте №2.
Также продолжают поступать трамваи модели «Львенок», которые будут использоваться на линии скоростного трамвая. Отличие этого транспорта от вагонов, которые будут курсировать на наземных путях, заключается в том, что два трамвая можно соединить друг с другом и управлять ими с одного поста.
В Волгоград уже поступили 17 из закупленных 26 единиц. Также для города-героя уже начали собирать 12 трамваев модели «Невский», которые будут возить пассажиров на линии СТ.
Фото администрация Волгограда
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