На ж/д вокзалах в Волгограде и Волжском открыли собачьи зоны

Общество 11.09.2024 08:39
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11.09.2024 08:39
На железнодорожных вокзалах Астрахани, Волгограда, Саратова, Аткарска и Волжского открыли специальные зоны для краткосрочного пребывания домашних животных, забытых хозяевами в поездах. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, такие уголки укомплектованы клетками и переносками. Кроме того, для питомцев подготовлены поводки, ошейники, миски и свежий корм с водой. Дежурные работники вокзала будут ухаживать за животным до момента его передачи владельцу. Если хозяин так и не объявится, волонтеры доставят питомца в приют.
В настоящее время такие зоны для животных уже оборудованы на более чем 170 вокзальных комплексах ОАО «РЖД», добавили в организации.
Фото Приволжской железной дороги
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