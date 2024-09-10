Волгоградцам покажут деньги пушкинской эпохи

Монеты и ассигнации времен Александра Пушкина представлены на экспозиции, которая открылась в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, посмотреть на деньги пушкинской эпохи можно на фотографиях, выставленных в Волгоградском государственном университете.

К примеру, это ассигнации XIX века номиналом 25 и 50 рублей, на которые в то время можно было позволить больше, чем сейчас на эти суммы.

- За 25 рублей можно было оплатить подписку на журнал «Современник», а за 50 рублей – приобрести годовой абонемент в московскую библиотеку для чтения, - сообщили в банке.

Любители истории и нумизматики также смогут увидеть различные монеты, которые мог держать в своих руках сам Пушкин или герои его произведений.

Вход на выставку свободный. Повещена она к 225-летию со дня рождения великого русского поэта.

Фото из архива V102.RU