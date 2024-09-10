Происшествия

В Жирновске пропал свет из-за вспыхнувшей опоры ЛЭП

Происшествия 10.09.2024 12:29
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10.09.2024 12:29


В Жирновске Волгоградской области потушили загоревшуюся деревянную опору линий электропередач. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось сегодня, 10 сентября.
- В 10:23 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Жирновском районе. На восточной окраине  Жирновска горела деревянная электроопора ЛЭП и трава. Пожарные расчеты 64-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 11:38 ч., - пояснили в ведомстве.
Причина пожара пока неизвестна. Между тем, в администрации районе заявили об отключении электроснабжения в связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач.
- Специалисты Красноярского РЭС делают все возможное для скорейшего устранения неполадок. Подача электроэнергии будет возобновлена в кратчайшие сроки, - добавили в администрации.
Фото из архива V102.RU

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