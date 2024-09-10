В Красноармейском районе Волгограда в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность и проведено задержание подозреваемого в поджоге кирхи, являющейся частью музея-заповедника «Старая Сарепта».





— Пятого сентября объектом нападения стало одно из зданий музейного комплекса на улице Изобильной в Красноармейском районе областного центра. Была подожжена дверь лютеранской кирхи, — прокомментировала информагентству официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В результате ОРМ мои волгоградские коллеги установили личность подозреваемого и при участии сотрудников Росгвардии задержали его. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Обескураженный пироман на оперативном видео заявил, что не понимает, за что его задержали. Санкция предполагает в качестве максимума до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», 48-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за браконьерство.

Напомним, по сведениям собственного источника информагентства, попытка поджога произошла 5 сентября около пяти утра. Огонь затронул бетонное крыльцо католического прихода, слегка оплавив входную дверь. ИА «Высота 102» публиковало эксклюзивные фотографии с места происшествия. Вскоре в Сети появилось видео поджога.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области