Общество

«Течет крыша и отваливается штукатурка»: Волгоградский краеведческий музей отремонтировали с браком

Общество 17.09.2024 06:49
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17.09.2024 06:49


Подрядчик, который проводил капремонт в помещении Волгоградского краеведческого музея на проспекте Ленина, 7, должен будет устранить брак, выявленный в ходе эксплуатации здания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, соответствующее решение вступило в законную силу. 
В производстве арбитража находилось исковое заявление ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» к ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» с требованием в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом.  
Коммерческая организация проводила реставрацию зданий культурного наследия регионального значения «Волжско-Камский банк» и «Земская управа», в которых  сейчас располагается музей. 
Работы заказчик принял. Однако в ходе гарантийной эксплуатации были обнаружены дефекты, связанные с некачественно выполненными работами и не исправленные подрядчиком.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области в августе 2024 года заявленные требования были удовлетворены. Суд обязал ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» устранить течь и восстановить кровлю зданий,  восстановить стяжку балконов,  элементы карниза здания культурного наследия регионального значения «Земская управа (Волгоградский областной краеведческий музей), а также штукатурный слой фасада на здании Волгоградского краеведческого музея.  
В случае, если подрядчик не выполнит гарантийные работы, в управлении капстроительства намерены провести новый ремонт за счет подрядчика со взысканием с него расходов на требуемые работы. 
Напомним, стоимость работ по реставрации двух зданий музея составляла около 40 миллионов рублей. Работы были закончены в 2019 году. Однако в начале этого года с карниза и фасада  стали падать куски штукатурки, из-за чего пришлось закрыть проход по тротуару сигнальной лентой.  Хотя гарантийный срок истек в мае 2024 года, требование провести восстановительные работы было направлено подрядчику гораздо раньше. 

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