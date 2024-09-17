«Течет крыша и отваливается штукатурка»: Волгоградский краеведческий музей отремонтировали с браком





Подрядчик, который проводил капремонт в помещении Волгоградского краеведческого музея на проспекте Ленина, 7, должен будет устранить брак, выявленный в ходе эксплуатации здания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, соответствующее решение вступило в законную силу. Подрядчик, который проводил капремонт в помещении Волгоградского краеведческого музея на проспекте Ленина, 7, должен будет устранить брак, выявленный в ходе эксплуатации здания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, соответствующее решение вступило в законную силу.

В производстве арбитража находилось исковое заявление ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» к ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» с требованием в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом. В производстве арбитража находилось исковое заявление ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» к ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» с требованием в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом.

Коммерческая организация проводила реставрацию зданий культурного наследия регионального значения «Волжско-Камский банк» и «Земская управа», в которых сейчас располагается музей. Коммерческая организация проводила реставрацию зданий культурного наследия регионального значения «Волжско-Камский банк» и «Земская управа», в которых сейчас располагается музей.

Работы заказчик принял. Однако в ходе гарантийной эксплуатации были обнаружены дефекты, связанные с некачественно выполненными работами и не исправленные подрядчиком. Работы заказчик принял. Однако в ходе гарантийной эксплуатации были обнаружены дефекты,

Решением Арбитражного суда Волгоградской области в августе 2024 года заявленные требования были удовлетворены. Суд обязал ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» устранить течь и восстановить кровлю зданий, восстановить стяжку балконов, элементы карниза здания культурного наследия регионального значения «Земская управа (Волгоградский областной краеведческий музей), а также штукатурный слой фасада на здании Волгоградского краеведческого музея. Решением Арбитражного суда Волгоградской области в августе 2024 года заявленные требования были удовлетворены. Суд обязал ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» устранить течь и восстановить кровлю зданий, восстановить стяжку балконов, элементы карниза здания культурного наследия регионального значения «Земская управа (Волгоградский областной краеведческий музей), а также штукатурный слой фасада на здании Волгоградского краеведческого музея.

В случае, если подрядчик не выполнит гарантийные работы, в управлении капстроительства намерены провести новый ремонт за счет подрядчика со взысканием с него расходов на требуемые работы. В случае, если подрядчик не выполнит гарантийные работы, в управлении капстроительства намерены провести новый ремонт за счет подрядчика со взысканием с него расходов на требуемые работы.