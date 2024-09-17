«Течет крыша и отваливается штукатурка»: Волгоградский краеведческий музей отремонтировали с браком

Общество 17.09.2024 06:49
0
17.09.2024 06:49
Подрядчик, который проводил капремонт в помещении Волгоградского краеведческого музея на проспекте Ленина, 7, должен будет устранить брак, выявленный в ходе эксплуатации здания. Как сообщает V102.RU со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, соответствующее решение вступило в законную силу.
В производстве арбитража находилось исковое заявление ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» к ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» с требованием в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом.
Коммерческая организация проводила реставрацию зданий культурного наследия регионального значения «Волжско-Камский банк» и «Земская управа», в которых сейчас располагается музей.
Работы заказчик принял. Однако в ходе гарантийной эксплуатации были обнаружены дефекты, связанные с некачественно выполненными работами и не исправленные подрядчиком.
Решением Арбитражного суда Волгоградской области в августе 2024 года заявленные требования были удовлетворены. Суд обязал ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» устранить течь и восстановить кровлю зданий, восстановить стяжку балконов, элементы карниза здания культурного наследия регионального значения «Земская управа (Волгоградский областной краеведческий музей), а также штукатурный слой фасада на здании Волгоградского краеведческого музея.
В случае, если подрядчик не выполнит гарантийные работы, в управлении капстроительства намерены провести новый ремонт за счет подрядчика со взысканием с него расходов на требуемые работы.
Напомним, стоимость работ по реставрации двух зданий музея составляла около 40 миллионов рублей. Работы были закончены в 2019 году. Однако в начале этого года с карниза и фасада стали падать куски штукатурки, из-за чего пришлось закрыть проход по тротуару сигнальной лентой. Хотя гарантийный срок истек в мае 2024 года, требование провести восстановительные работы было направлено подрядчику гораздо раньше.
Изменение Генплана Волгограда обсудили на стратегической сессии17.09.2024 11:50
Общество 17.09.2024 11:50
В Волгограде для болельщиков «Ротора» пустят дополнительные электрички17.09.2024 11:26
Общество 17.09.2024 11:26
Сильнее некуда? На Землю неожиданно обрушилась 8-балльная магнитная буря17.09.2024 09:49
Общество 17.09.2024 09:49
Сезон кусачих клещей заканчивается в Волгоградской области16.09.2024 21:34
Общество 16.09.2024 21:34
Представители Волгоградской области в Москве арендуют парковку подешевле16.09.2024 19:11
Общество 16.09.2024 19:11
Михайловскую ТЭЦ хотят обанкротить за долг в 105 миллионов16.09.2024 18:03
Общество 16.09.2024 18:03
Пройдутся с лупой: зачем Бочаров начал наведение порядка в Концессиях16.09.2024 17:48
Общество 16.09.2024 17:48
Андрей Бочаров поручил КСП проверить эффективность ЖКХ Волгограда16.09.2024 16:43
Общество 16.09.2024 16:43
Замминистра Супруновский познакомил Бочарова с новым главой ГУ МЧС16.09.2024 15:31
Общество 16.09.2024 15:31
Участники СВО и их семьи освобождены от налоговых выплат в Волгоградской области16.09.2024 13:34
Общество 16.09.2024 13:34
В Волгограде ремонт на улице Неждановой собрал вереницу фур: видео16.09.2024 12:32
Общество 16.09.2024 12:32
В Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовиться к резкому похолоданию16.09.2024 11:28
Общество 16.09.2024 11:28
В Волгоградской области стартует форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес»16.09.2024 10:02 Реклама
Общество 16.09.2024 10:02 Реклама
Волгоградцы хотят для счастья 220 тысяч рублей в месяц16.09.2024 09:54
Общество 16.09.2024 09:54
Волгоградцев заморозит и продует в начале новой недели16.09.2024 09:26
Общество 16.09.2024 09:26