По информации волгоградского облздрава, состояние всех пациентов оценивается на сегодня как удовлетворительное.
– Все пострадавшие сотрудники ИК-19, проходившие лечение в стационарах Волгограда выписаны в удовлетворительном состоянии. За пациентами продолжится амбулаторное наблюдение, предстоит курс реабилитации, – пояснили в ведомстве.
Напомним, во время захвата радикалами заложников из числа сотрудников и заключенных ИК-19 погибли четверо работников УФСИН России по Волгоградской области, также погибли трое заключенных, отказавшихся сотрудничать с захватчиками.