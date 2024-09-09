В Волгограде к 9 сентября из лечебных учреждений выписали четверых сотрудников исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области, которые пострадали при захвате заложников 23 августа. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

По информации волгоградского облздрава, состояние всех пациентов оценивается на сегодня как удовлетворительное.

– Все пострадавшие сотрудники ИК-19, проходившие лечение в стационарах Волгограда выписаны в удовлетворительном состоянии. За пациентами продолжится амбулаторное наблюдение, предстоит курс реабилитации, – пояснили в ведомстве.

Напомним, во время захвата радикалами заложников из числа сотрудников и заключенных ИК-19 погибли четверо работников УФСИН России по Волгоградской области, также погибли трое заключенных, отказавшихся сотрудничать с захватчиками.