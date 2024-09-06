



В Волгоградской области уже полным ходом идет голосование на выборах, которые стартовали сегодня, 6 сентября. Как сообщает V102.RU, необычный избиратель в костюме Чебурашки пришел на один из участков Волжского. Таким образом студент Владимир Зубарев решил отметить свое первое голосование.

В Волжском же свои голоса отдали и мэр города Игорь Воронин со своей супругой.

Игорь Воронин призвал горожан прийти на избирательные участки.

– Когда мы не приходим, за нас все и решают, – поделился глава Волжского. – Но, если мы хотим, чтобы город развивался, чтобы мы знали, что будет завтра, послезавтра или через пять лет, то мы должны определиться с губернатором и депутатами.

Сенатор Николай Семисотов по традиции проголосовал в своем родном хуторе Секачи Михайловского городского округа.

– На выборах любого уровня – будь то выборы губернатора, депутатов регионального парламента, местные выборы – я всегда голосую, выполняю свой гражданский долг на малой Родине – там, где я родился. Очень удобно, что голосование проходит в течение трех дней. Думаю, нашим жителям намного комфортнее – прийти и проголосовать в удобное время. Я голосую за развитие Волгоградской области. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи, которые мы должны выполнить, – подчеркнул Николай Семисотов.

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» Урюпинска, атаман хоперского казачьего округа «Всевеликое войско Донское» Дмитрий Пополитов также призвал своих земляков проголосовать на выборах.

- Моя семья всегда участвует в выборах. И я обращаюсь к нашим жителям с просьбой проголосовать за развитие северо-западных территорий региона, за наши города, за наше будущее, - заявил он.

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин тоже пришел на избирательный участок со своей женой.

- Я призывают всех прийти и проголосовать за дальнейшее развитие региона, нашего города, который становится все краше. И это отмечают не только горожане, но и гости региона, - отметил Владимир Шкарин.

Напомним, голосование в Волгоградской области продлится до 20-00 ч. 8 сентября. В регионе открылись 1404 избирательных участка.