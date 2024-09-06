Общество

Чебурашка, сенатор и атаман: кто уже проголосовал на выборах в Волгоградской области

Общество 06.09.2024 13:53
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06.09.2024 13:53




В Волгоградской области уже полным ходом идет голосование на выборах, которые стартовали сегодня, 6 сентября. Как сообщает V102.RU, необычный избиратель в костюме Чебурашки пришел на один из участков Волжского. Таким образом студент Владимир Зубарев решил отметить свое первое голосование. 

В Волжском же свои голоса отдали и мэр города Игорь Воронин со своей супругой.  

Игорь Воронин призвал горожан прийти на избирательные участки. 

–  Когда мы не приходим, за нас все и решают, – поделился глава Волжского. – Но, если мы хотим, чтобы город развивался, чтобы мы знали, что будет завтра, послезавтра или через пять лет, то мы должны определиться с губернатором и депутатами. 

Сенатор Николай Семисотов по традиции проголосовал в своем родном хуторе Секачи Михайловского городского округа. 

– На выборах любого уровня – будь то выборы губернатора, депутатов регионального парламента, местные выборы – я всегда голосую, выполняю свой гражданский долг на малой Родине – там, где я родился. Очень удобно, что голосование проходит в течение трех дней. Думаю, нашим жителям намного комфортнее – прийти и проголосовать в удобное время. Я голосую за развитие Волгоградской области. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи, которые мы должны выполнить, – подчеркнул Николай Семисотов.

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» Урюпинска, атаман хоперского казачьего округа «Всевеликое войско Донское» Дмитрий  Пополитов также призвал своих земляков проголосовать на выборах.

- Моя семья всегда участвует в выборах. И я обращаюсь к нашим жителям с просьбой проголосовать за развитие северо-западных территорий региона, за наши города, за наше будущее, - заявил он. 

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин тоже пришел на избирательный участок со своей женой. 

- Я призывают всех прийти и проголосовать за дальнейшее развитие региона, нашего города, который становится все краше. И это отмечают не только горожане, но и гости региона, - отметил Владимир Шкарин. 

Напомним, голосование в Волгоградской области продлится до 20-00 ч. 8 сентября. В регионе открылись 1404 избирательных участка. 


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