Общество

Городище одно не справится: в РПН рассказали что происходит с рождаемостью в Волгоградской области

Общество 21.09.2024 16:09
0
21.09.2024 16:09


В Волгоградской области специалисты Роспотребнадзора опубликовали статистику по медико-демографическим показателям. Как сообщает ИА «Высота 102», с 2014 по 2023 год в муниципалитетах региона фиксируется спад рождаемости. За девять лет количество новорождённых на 1 тыс. населения снизилось с 11 до 6,8 человек.

Согласно данным, опубликованным специалистами в ежегодном медико-санитарном атласе, показатель падает регулярно, за исключением 2021 года, когда произошла небольшая корректировка вверх, однако уже в 2022 году падение ускорилось.

Примечательно, что в пятёрке лидеров по рождаемости не крупные города с развитой социальной инфраструктурой, а небольшие муниципальные районы. Пальма первенства по этому показателю у Городищенского района, где на 1 тыс. населения рождается около 10 малышей. Следом с чуть меньшим результатом идут Старополтавский, Быковский и Палласовский районы. Замыкает пятёрку Ленинский район, где рождается около 9 человек на 1 тыс. населения.

При этом Волгоград и Волжский не могут похвастаться демографическими успехами. Оба города не дотягивают даже до среднего по региону показателя рождаемости, который находится на отметке 6,8 родившихся на 1 тыс. населения.

Также специалисты опубликовали и данные по младенческой смертности. В целом по региону она уменьшается третий год подряд, однако не во всех муниципалитетах ситуация столь безоблачна. В Даниловском, Быковском, Кумылженском и Калачевском районах показатель младенческой смертности находится в диапазоне 15-20 случаев, тогда как в среднем по области в 2023 году фиксировалось всего 4,3 случая на 1 тыс. жителей.

Напомним, ранее стала известна предварительная статистика общей смертности населения. За первые шесть месяцев 2024 года в регионе умерло 16,2 тыс. человек. Этот показатель на 1,4% вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По информации Роспотребнадзора, наибольшими темпами вымирают в Волгоградской области Даниловский, Котовский и Нехаевский районы Волгоградской области. Здесь показатель смертности находится на уровне 18-20 умерших на 1 тыс. человек.

По сумме показателей рождаемости, смертности и заболеваемости, зафиксированными в 2023 году, эксперты надзорного ведомства высчитали индекс медико-демографического благополучия для каждого муниципального района Волгоградской области. Согласно полученным данным, неудовлетворительные результаты отмечены в Волгограде, а также Октябрьском и Чернышковском районах. На этом фоне особенно отличился Даниловский район. Складывающая здесь ситуация охарактеризована специалистами как чрезвычайная.

Напомним, повышение рождаемости – один из приоритетов в политике губернатора Андрея Бочарова. По инициативе главы региона в августе 2024 года состоялась стратегическая сессия, посвящённая вопросам демографии, где обсуждались меры по улучшению сложившейся ситуации.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.09.2024 17:19
Общество 21.09.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 14:45
Общество 21.09.2024 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 13:55
Общество 21.09.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 13:14
Общество 21.09.2024 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 09:18
Общество 21.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2024 08:44
Общество 21.09.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 21:56
Общество 20.09.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 21:26
Общество 20.09.2024 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 21:03 Реклама
Общество 20.09.2024 21:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.09.2024 19:12
Общество 20.09.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 16:20
Общество 20.09.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 16:20
Общество 20.09.2024 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 14:34
Общество 20.09.2024 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:58
Общество 20.09.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2024 13:31
Общество 20.09.2024 13:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
«Пламя шло стеной»: под Волгоградом пожарные потушили степь вблизи ст. КачалиноСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Городище одно не справится: в РПН рассказали что происходит с рождаемостью в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
В Волгограде позеленеет дорога «силовиков»: на ул. Краснознаменской высадят полсотни елейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
«Пьёт из унитаза и строит мусорные баррикады»: волгоградцы бьют тревогу из-за «особенного» соседаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Первая женщина стала помощником машиниста на волгоградских поездахСмотреть фотографии
12:38
От кабин почти ничего не осталось: под Волгоградом столкнулись грузовики Mitsubishi и КамАЗСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в матче с «Черноморцем»Смотреть фотографии
10:51
Разлетелся капот и оторвало колёса: в ГАИ назвали виновника жёсткого ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Труп спрыгнувшего с моста мужчины всплыл под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде появились подробности смертельного ДТП на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Волгограде из-за «Кросса Наций» изменили схему движения автомобилейСмотреть фотографии
08:44
Волгоградский следователь Игорь Каргапольцев признан одним из лучших в РоссииСмотреть фотографии
07:53
Под Волгоградом за 209 млн рублей отремонтируют дорогу к отдалённым хуторамСмотреть фотографии
06:46
В Волгограде засняли на видео последствия ДТП с пешеходом на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
22:31
Мечтать не вредно: «Ротор» со счетом 1:2 проиграл «Черноморцу»Смотреть фотографии
21:56
В центре Волгограда откопали подвал старинного дворцаСмотреть фотографии
21:26
Дожди? Не жди: в Волгоградской области сбылась примета на Яблочный спасСмотреть фотографии
21:03
«Мой бизнес»: более 1,5 тысяч человек приняли участие в деловой программеСмотреть фотографии
20:43
«Ревнивец или маньяк?»: в Котово лебедь заклевал до смерти четверых детенышейСмотреть фотографии
20:13
Волгоградец получил травмы при падении с моста через ВолгуСмотреть фотографии
19:54
Московский рейс развернули через 20 минут после вылета из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:12
«Не мыли посуду три дня»: в Урюпинске постоянные аварии испортили горячую водуСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде мужчина погиб под колесами электропоездаСмотреть фотографии
18:00
В Волжском рассчитают ущерб от примитивного бизнеса в промзонеСмотреть фотографии
16:40
Молодая волгоградка умерла на глазах у очевидцев в фитнес-клубеСмотреть фотографии
16:20
Любой ценой? Бегущие от платных парковок водители «задушили» дворы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
Волгоградские следователи поздравили защитника Сталинграда со 102-летиемСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде при падении с Астраханского моста погиб пропавший программистСмотреть фотографии
15:31
«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране трудаСмотреть фотографии
14:34
Элитные авто эвакуировали из центра Волгограда на штрафстоянкуСмотреть фотографииCмотреть видео
 