Городище одно не справится: в РПН рассказали что происходит с рождаемостью в Волгоградской области





В Волгоградской области специалисты Роспотребнадзора опубликовали статистику по медико-демографическим показателям. Как сообщает ИА «Высота 102», с 2014 по 2023 год в муниципалитетах региона фиксируется спад рождаемости. За девять лет количество новорождённых на 1 тыс. населения снизилось с 11 до 6,8 человек.

Согласно данным, опубликованным специалистами в ежегодном медико-санитарном атласе, показатель падает регулярно, за исключением 2021 года, когда произошла небольшая корректировка вверх, однако уже в 2022 году падение ускорилось.

Примечательно, что в пятёрке лидеров по рождаемости не крупные города с развитой социальной инфраструктурой, а небольшие муниципальные районы. Пальма первенства по этому показателю у Городищенского района, где на 1 тыс. населения рождается около 10 малышей. Следом с чуть меньшим результатом идут Старополтавский, Быковский и Палласовский районы. Замыкает пятёрку Ленинский район, где рождается около 9 человек на 1 тыс. населения.

При этом Волгоград и Волжский не могут похвастаться демографическими успехами. Оба города не дотягивают даже до среднего по региону показателя рождаемости, который находится на отметке 6,8 родившихся на 1 тыс. населения.

Также специалисты опубликовали и данные по младенческой смертности. В целом по региону она уменьшается третий год подряд, однако не во всех муниципалитетах ситуация столь безоблачна. В Даниловском, Быковском, Кумылженском и Калачевском районах показатель младенческой смертности находится в диапазоне 15-20 случаев, тогда как в среднем по области в 2023 году фиксировалось всего 4,3 случая на 1 тыс. жителей.

Напомним, ранее стала известна предварительная статистика общей смертности населения. За первые шесть месяцев 2024 года в регионе умерло 16,2 тыс. человек. Этот показатель на 1,4% вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По информации Роспотребнадзора, наибольшими темпами вымирают в Волгоградской области Даниловский, Котовский и Нехаевский районы Волгоградской области. Здесь показатель смертности находится на уровне 18-20 умерших на 1 тыс. человек.

По сумме показателей рождаемости, смертности и заболеваемости, зафиксированными в 2023 году, эксперты надзорного ведомства высчитали индекс медико-демографического благополучия для каждого муниципального района Волгоградской области. Согласно полученным данным, неудовлетворительные результаты отмечены в Волгограде, а также Октябрьском и Чернышковском районах. На этом фоне особенно отличился Даниловский район. Складывающая здесь ситуация охарактеризована специалистами как чрезвычайная.

Напомним, повышение рождаемости – один из приоритетов в политике губернатора Андрея Бочарова. По инициативе главы региона в августе 2024 года состоялась стратегическая сессия, посвящённая вопросам демографии, где обсуждались меры по улучшению сложившейся ситуации.