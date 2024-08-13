В Волгоградской области убыль населения за полгода составила 8482 человека

Общество 13.08.2024 07:02
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13.08.2024 07:02
В Волгоградской области за первые шесть месяцев 2024 года на свет появились 7799 младенцев. Это на 332 малыша меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает V102.RU со ссылкой на обновленные данные Росстата.
Спад рождаемости в регионе составил 4,1%. Среди субъектов ЮФО рост этого показателя отмечен лишь в Адыгее, в Астраханской области и в Севастополе. В то же время в Волгоградской области на 1,4% выросла смертность. За январь-июнь 2024 года в регионе умерло 16281 человек, тогда как за первое полугодие 2023 года из жизни ушло 16081 человек.
При этом увеличение смертности наблюдается во всех регионах ЮФО.
Фото V102.RU (архив)
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