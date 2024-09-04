Общество

«Из группы выжил только один»: стали известны подробности последнего боя погибшего на СВО разведчика

Общество 04.09.2024 07:42
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04.09.2024 07:42

Супруга погибшего в ходе спецоперации 36-летнего старшего сержанта Михаила Прокопчука, призванного по частичной мобилизации из Камышинского района Волгоградской области, нашли в себе силы рассказать журналистам V102.RU о последнем бое мужа.   

— Когда объявили мобилизацию, Мише сразу позвонили из военкомата. Тогда в первую очередь набирали людей с боевым опытом. А мой супруг как раз был участником событий в Цхинвале в 2008 году. И хотя он работал в РЖД, а там положена бронь, в военкомате сказали, что в его случае это не действует. Он у меня был разведчик, служил срочную в ВДВ, потом ушел на контракт, — поделилась супруга Михаила Марина. — Сначала муж попал в Херсон, потом в Запорожскую область, оттуда перебросили в Донецк: Часов Яр, Новомихайловка, Авдеевка. Михаила определили в штурмовики. Он десятки штурмов прошел на самом деле. Ранений не было, лишь контузии, когда по позициям танк отрабатывал. Под Новый год их забрали в одну из донецких частей. Там были ребята из отрядов «Шторм», минометчики, мобилизованные и пару контрактников. 28 февраля их отправили на боевое задание. 

По словам Марины, группа пыталась штурмовать Орловку, а заходили через коксохимический завод.  

— 4 марта мой супруг погиб под плотным огнем. Их накрыла артиллерия. Из их группы выжил только один. Ему снесло полголовы, оторвало ноги и руку. Только недавно вышел из комы. 8 марта замполит части сообщил мне, что Миша пропал без вести. Я сорвалась и поехала в Донецк. Искала его по госпиталям 2,5 месяца. Чуть позже узнала, что погибших с того места не могли долго эвакуировать. Лишь 27 мая узнала, что тело супруга в Ростове, — вспоминает вдова мобилизованного. 

Марина говорит, что как вчера помнит свой последний разговор с мужем: 

— Последний раз он звонил как раз 28 февраля перед выходом. Их уже на машину грузили. Сказал дословно: «Прости родная, я не вернусь оттуда. Это билет в один конец». Когда они в Новомихайловку заходили, там был настоящий ад, но он все-таки вернулся целым. В Херсоне в голом полое окапывались по сути. А тут такое. Хотя мы до последнего верили, что все будет хорошо. 

Посмертно Михаила удостоили орденом Мужества. Похороны прошли на его малой родине — в Знаменске Астраханской области. Здесь на полигоне у него работали родители. 

— Мы познакомились в Знаменске. У меня же папа военный. Миша тогда только пришел с контракта. Ему 22 года, весь такой серьезный. Покорил меня этим сразу, своим настроем, взглядом на жизнь. Он закончил железнодорожный техникум, потом Саратовский университет профильный. По распределению отправляли в Петров Вал, работал на станции Зензеватка. Серьезно увлекался гиревым спортом, ездил на соревнования, часто за РЖД выступал, — рассказала Марина. — Уже полгода как его нет с нами. У нас двое детей — сын 12-ти лет и девятилетняя дочь. Я теперь тоже работаю на железной дороге. Сегодня поминки будут, ребята вспомнят Мишу добрым словом, какой он был… Родители в Знаменске на кладбище сходят, навестят. На год решила, что туда поеду. Мы теперь все общаемся с девчонками, у кого там мужья погибли. Так нам вроде легче становится…    

Напомним, о гибели Михаила Прокопчука в конце мая стало известно из некролога Волгоградского профсоюза железнодорожников. Когда-то он начинал свой трудовой путь монтером в Верхнебаскунчакской дистанции пути Астраханской области.  

Фото: архив семьи 

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