Общество

Гиревик-монтер из Волгоградской области погиб на Украине

Общество 29.05.2024 20:12
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29.05.2024 20:12


Выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб дорожный мастер Петроввальской дистанции пути Камышинского района Волгоградской области Михаил Прокопчук. 

— Михаила знали, как профессионала своего дела, железнодорожники не только Волгоградского региона. В соседней Астраханской области, где он трудился монтером в Верхнебаскунчакской дистанции пути, о нем с теплотой вспоминают коллеги, — сообщается в официальном некрологе Волгоградского профсоюза железнодорожников. 

Помимо того, что Михаил был волевым и трудолюбивым работником, а однажды он уложил один полсотни шпал, его знали и как сильного спортсмена-гиревика. Дважды железнодорожник становился абсолютным чемпионом спартакиады Приволжской магистрали по гиревому спорту, брал «серебро» на состязаниях ОАО «РЖД» в Казани. Неоднократно участвовал в профсоюзных соревнованиях. Часто он занимался после тяжелого трудового дня. 

— Ушел в тишину. Но в нашей памяти он останется светлым и добрым человеком, тружеником и защитником! — заявили коллеги. — Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Михаила, его супруге и детям.  

Известно, что Михаил тренировался у мастера спорта, рекордсмена мира и Европы Сергея Косьяненко из Волгоградской области. Первым своим тренером он считал своего старшего брата Алексея.

Напомним, что стрелок-сапер Виталий Григорьев из Волгоградской области погиб в зоне СВО. 

Фото: Волгоградский профсоюз железнодорожников

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