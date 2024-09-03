Общество 03.09.2024 16:12
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03.09.2024 16:12
Сегодня, 3 сентября, в городе Протвино Московской области простились с Сергеем Ивановым, бывшим игроком волгоградского гандбольного клуба «Каустик». Как сообщает V102.RU со ссылкой на некролог, опубликованный на сайте гандбольной школы Протвино, Сергей Геннадьевич скончался 31 августа. В феврале 2024 года ему исполнилось 40 лет.
Сергей Иванов работал тренером по гандболу в детской школе. Он начинал заниматься этим видом спорта в Протвино и Кунцево. На профессиональном уровне выступал за волгоградский «Каустик», был мастером спорта.
Он скончался в белорусском городе Могилев, куда повез на соревнования свою команду мальчиков 2011 года рождения.
Весть о скоропостижной смерти любимого тренера стала шоком как для воспитанников Сергея Иванова, так и для их родителей. Юные спортсмены и все, кто знал Сергея Геннадьевича, тяжело переживают эту утрату.
Фото Гандбольная школа в Протвино VK.com
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