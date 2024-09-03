В хуторе Волгоградской области сгорел дом: видео

Происшествия 03.09.2024 09:37
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03.09.2024 09:37
В хуторе Хвощинка Еланского района накануне, 2 сентября, сгорел дом. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, о пожаре стало известно в 20-28 ч.
- Горел по всей площади нежилой деревянный дом, обмазанный глиной размером 7х10 м. Пожарно-спасательные расчеты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 21:20 ч., - прокомментировали в ведомстве.
В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Видео Еланский водитель ДТП и ЧП VK.com
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